Axios узнал о планах Франции признать Палестину

Теперь же все больше стран рассматривают возможность признания Палестины самостоятельным государством. К таким относятся Франция и Саудовская Аравия. В июне обе страны будут председательствовать на международной конференции по урегулированию палестино-израильского конфликта. По итогам этого саммита Париж и Эр-Рияд могут объявить о признании Палестины, пишет Axios.