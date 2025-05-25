Axios узнал о планах Франции признать Палестину

Многие международные союзники решили пересмотреть свои отношения с Израилем из-за продолжающихся боевых действий в секторе Газе, в следующем месяце Франция намерена официально признать Палестину как государство, пишет Axios.
Портал отмечает, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заручился беспрецедентной международной поддержкой после нападения боевиков палестинского «Хамаса» на израильскую территорию в октябре 2023 года. Но за последние два месяца Нетаньяху «потерял многих из своих оставшихся друзей на Западе», пишет Axios.
Поддержка израильского премьера ослабевала по мере продвижения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Недовольство на Западе достигло пика, когда израильские военные объявили о начале новой наземной операции, указывает портал.
Теперь же все больше стран рассматривают возможность признания Палестины самостоятельным государством. К таким относятся Франция и Саудовская Аравия. В июне обе страны будут председательствовать на международной конференции по урегулированию палестино-израильского конфликта. По итогам этого саммита Париж и Эр-Рияд могут объявить о признании Палестины, пишет Axios.
Палестина провозгласила о своей независимости в 1988 году. Ее статус признали более 140 государств — членов ООН. Среди них — Россия, Китай, Индия, Бразилия, Турция, Швеция, Польша. Палестинское государство на данный момент не признают такие страны, как США, Франция, Германия, Великобритания, Австралия, Япония.
Возможность признания Палестины допускал и президент Франции Эмманюэль Макрон. При этом он отметил, что решение будет принято тогда, когда это принесет пользу, но точно не «на эмоциях».
Год назад о признании государства Палестина объявила Норвегия. Вслед за ней о подобном шаге также сообщили Испания и Ирландия. В ответ Израиль отозвал для консультаций своих послов из всех трех европейских стран. Нетаньяху назвал их решение «вознаграждением террора».
В марте 2025-го Лига арабских государств по итогам саммита представила декларацию, в которой говорилось, что палестинский народ имеет право на создание государства. Арабские страны призвали Израиль прекратить агрессию на Западном берегу реки Иордан. В том числе декларация призывает остановить строительство там новых еврейских поселений, снос домов палестинцев и проведение военных операций на территории палестинских поселений.