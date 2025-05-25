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Келлог призвал к прекращению огня после взрывов в Киеве

В ночь на 25 мая Минобороны отчиталось об ударах по ВПК Украины. В Киеве звучали взрывы.

Источник: AP 2024

Спецпредставитель президента США Кит Келлог призвал к прекращению огня после взрывов в Киеве. Об этом он написал на своей странице в X.

«Прекратите огонь немедленно», — написал он.

Ранее Минобороны России сообщило о массированном ударе в ночь на 25 мая по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины с помощью оружия морского, воздушного и наземного базирования, а также беспилотников.

В ту же ночь в Киеве, а также Одессе и Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.