Спецпредставитель президента США Кит Келлог призвал к прекращению огня после взрывов в Киеве. Об этом он написал на своей странице в X.
«Прекратите огонь немедленно», — написал он.
Ранее Минобороны России сообщило о массированном ударе в ночь на 25 мая по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины с помощью оружия морского, воздушного и наземного базирования, а также беспилотников.
В ту же ночь в Киеве, а также Одессе и Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.