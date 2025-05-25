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FT: Украину используют как полигон для испытаний новых военных технологий

США и Европа пока инвестируют в традиционные средства ведения боевых действий, указала автор публикации.

Источник: Аргументы и факты

На Украине в условиях реальных боевых действиях испытывают новые технологии, пишет обозреватель Рана Форухар в статье для Financial Times.

Военный бюджет Соединенных Штатов Америки растет, расходы на оборону увеличиваются в Китае и Европе, но пока большинство инвестиций идут в устаревшие технологии, в том числе самолеты, корабли и подлодки, отметила она. При этом сегодня технологии меняют характер ведения боевых действий, активно используются дешевые БПЛА и ракеты, указала обозреватель.

«В некотором смысле Украина стала полигоном для апробирования этих сдвигов в ведении боевых действий», — считает Форухар.

Перемены в характере военных действий приведут к изменению в традиционных оборонных подрядчиках и повлекут серьезные макроэкономические и геополитические последствия, пишет обозреватель. В частности, может снизиться зависимость от производителей США, а отдельные государства получат больше автономии в вопросах обороны, предположила она. В будущем акцент с размера оборонного бюджета стран сместится на их технологическую подкованность, считает Форухар.

Ранее авторы публикации на американском портале Business Insider указали, что страны Запада все больше видят в украинском конфликте полигон для отработки боевых действий, дающий множество уроков. Так, они пришли к выводу, что военная доктрина НАТО устарела, в связи с чем альянс находится в крайне уязвимом положении, указано в статье.