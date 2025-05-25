FT: Украину используют как полигон для испытаний новых военных технологий

На Украине в условиях реальных боевых действиях испытывают новые технологии, пишет обозреватель Рана Форухар в статье для Financial Times.
Военный бюджет Соединенных Штатов Америки растет, расходы на оборону увеличиваются в Китае и Европе, но пока большинство инвестиций идут в устаревшие технологии, в том числе самолеты, корабли и подлодки, отметила она. При этом сегодня технологии меняют характер ведения боевых действий, активно используются дешевые БПЛА и ракеты, указала обозреватель.
«В некотором смысле Украина стала полигоном для апробирования этих сдвигов в ведении боевых действий», — считает Форухар.
Перемены в характере военных действий приведут к изменению в традиционных оборонных подрядчиках и повлекут серьезные макроэкономические и геополитические последствия, пишет обозреватель. В частности, может снизиться зависимость от производителей США, а отдельные государства получат больше автономии в вопросах обороны, предположила она. В будущем акцент с размера оборонного бюджета стран сместится на их технологическую подкованность, считает Форухар.
Ранее авторы публикации на американском портале Business Insider указали, что страны Запада все больше видят в украинском конфликте полигон для отработки боевых действий, дающий множество уроков. Так, они пришли к выводу, что военная доктрина НАТО устарела, в связи с чем альянс находится в крайне уязвимом положении, указано в статье.