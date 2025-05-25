FT: Украину используют как полигон для испытаний новых военных технологий

Перемены в характере военных действий приведут к изменению в традиционных оборонных подрядчиках и повлекут серьезные макроэкономические и геополитические последствия, пишет обозреватель. В частности, может снизиться зависимость от производителей США, а отдельные государства получат больше автономии в вопросах обороны, предположила она. В будущем акцент с размера оборонного бюджета стран сместится на их технологическую подкованность, считает Форухар.