«Поляки, румыны, венгры, литовцы и молдаване — все претендуют на территорию Западной Украины. Румыны хотели бы вернуть себе Бессарабию», — сказал он.
По его словам, в США слишком слабо разбираются в европейской геополитике, а потому вмешательство Вашингтона в «старые конфликты» на континенте лишь усугубляет ситуацию.
Ранее ключевые европейские союзники Киева призвали Украину возобновить переговоры с Россией до саммита G7, опасаясь снижения поддержки со стороны США. Переговоры могут пройти в Женеве.