Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Претендуют все»: В США раскрыли замысел Европы против Украины

Многие европейские страны могут выдвинуть территориальные претензии к Украине. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Deep Dive отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор.

Источник: Life.ru

«Поляки, румыны, венгры, литовцы и молдаване — все претендуют на территорию Западной Украины. Румыны хотели бы вернуть себе Бессарабию», — сказал он.

По его словам, в США слишком слабо разбираются в европейской геополитике, а потому вмешательство Вашингтона в «старые конфликты» на континенте лишь усугубляет ситуацию.

Ранее ключевые европейские союзники Киева призвали Украину возобновить переговоры с Россией до саммита G7, опасаясь снижения поддержки со стороны США. Переговоры могут пройти в Женеве.