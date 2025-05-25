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Пушков: евролибералы стали причиной популярности своих оппонентов

Руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что европейские либеральные политики, обеспокоенные ростом привлекательности своих политических оппонентов, сами являются его причиной их популярности.

Руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что европейские либеральные политики, обеспокоенные ростом привлекательности своих политических оппонентов, сами являются его причиной их популярности.

Пушков предположил, что популярность консерваторов будет расти по мере того, как либералы будут проводить «антинациональную политику» в сфере миграции и других областях, а также конструировать победу «своих» представителей в выборах.

Пушков также сказал, что леволибералы называют оппонентов «крайне правыми», но те таковыми не являются, и данное словосочетание — «удобный ярлык».

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