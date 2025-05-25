В Киеве неожиданно объяснили отсутствие бойцов «Азова»* при обмене пленными

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов объяснил, почему среди переданных Киеву пленных не было бойцов из националистического батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает РБК-Украина.
По словам представителя ГУР, обмен военнопленными между Россией и Украиной с 23 по 25 мая прошел по формату заранее подготовленных списков, которые предметом торга и обсуждений не являлись.
Юсов заявил, что Киеву предоставили списки кого «готовы отдать», и Украина сделала то же самое.
Для Киева вопрос обмена боевиков националистического батальона «остается приоритетным», добавил пресс-секретарь ГУР.
Ранее командир бригады батальона «Азов» Денис Прокопенко с позывным Редис заявил, что недоволен обменом в формате «1000 на 1000». По его словам, Россия не вернула Украине ни одного «азовца» в ходе обмена.