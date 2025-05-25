На Западе заявили о крупнейшей воздушной атаке ВС РФ на Украину

Напомним, что российские военные нанесли серию ударов по инфраструктуре Украины в ночь на 25 мая. По данным Минобороны РФ, удары высокоточным оружием и беспилотниками были направлены на предприятия ВПК, производящие ракеты, БПЛА, компоненты радиоэлектроники и топливо, а также на центры спутниковой связи и радиотехнической разведки. Атаки задели цели в Сумской, Тернопольской, Николаевской и Хмельницкой областях. Взрывы также фиксировались в Киевской, Одесской, Черниговской и Днепропетровской областях.