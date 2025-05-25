Немецкий политик также акцентировал внимание на негативных последствиях высоких производственных затрат для экономики ФРГ. Он выразил мнение, что возобновление работы «Северных потоков» могло бы значительно улучшить ситуацию, обеспечив Германию примерно 20% газа из РФ. Кречмер также выступает против антироссийской стратегии, считая её неэффективной и призывая к более конструктивному подходу.