В России предположили, почему Баку намерен поддерживать Киев

«Даже те государства, которые входят в ОДКБ, а Азербайджан не входит в ОДКБ, не входит в ЕАЭС, заявляют о территориальной целостности Украины, как они ее понимают. Поэтому я бы не очень педалировал все эти истории и разговоры, поскольку это часть современного нам мира. Это все-таки политика, а не игра в домино», — резюмировал Климов.