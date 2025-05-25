В России предположили, почему Баку намерен поддерживать Киев. На эту тему высказался сенатор Андрей Климов в интервью изданию Lenta.ru. Он уверен, что действия Азербайджана обусловлены политическими мотивами.
«Даже те государства, которые входят в ОДКБ, а Азербайджан не входит в ОДКБ, не входит в ЕАЭС, заявляют о территориальной целостности Украины, как они ее понимают. Поэтому я бы не очень педалировал все эти истории и разговоры, поскольку это часть современного нам мира. Это все-таки политика, а не игра в домино», — резюмировал Климов.
При этом он напомнил, что Азербайджан — страна-сосед России, поэтому так остро воспринимаются любые заявления в отношении Украины. Но в то же время у некоторых дружественных стран, например Индии, есть посольство в Киеве, а значит страны так или иначе контактируют друг с другом. Климов еще раз заявил, что не стал бы паниковать из-за слов президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Ранее KP.RU сообщил, что, по словам главы Азербайджана, Баку и Киев планируют сотрудничества в нескольких сферах экономики.