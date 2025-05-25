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ВСУ столкнулись с дефицитом управляемых ракет к системам Patriot и NASAMS

Украине также не хватает ракет к ряду систем ПВО европейского производства.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит управляемых ракет к системам ПВО Patriot и NASAMS. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».

По его данным, не хватает ракет также и к некоторым системам ПВО европейского производства.

Ранее украинские издания сообщали о взрывах в нескольких регионах и городах Украины в ночь на 25 мая. Позже стало известно о повреждениях инфраструктуры и промышленных объектов в ряде областей страны.

Также ранее агентство Bloomberg сообщало, что ЕС планирует начать массовую закупку у США вооружений для ВСУ. В Брюсселе опасаются, что президент США Дональд Трамп не захочет оказывать финансовую помощь Киеву.