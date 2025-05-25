В России высмеяли Зеленского за критику «молчания» США

Позже спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прокомментировал ночной удар по украинским объектам ВПК. Он опубликовал фото прилетов по Киеву и призвал к остановке огня немедленно. При этом представитель Трампа не уточнил, кто нанес удары.