В России высмеяли Зеленского за критику «молчания» США

Депутат Госдумы Алексей Журавлев отреагировал на критику США со стороны Владимира Зеленского за молчание после удара ВС РФ по территории Украины. Об этом пишет NEWS.ru.
Парламентарий назвал украинского лидера провокатором и людедом, пытающимся представить из себя жертву.
По словам политика, Зеленский осознает выгодность позиции жертвы и понимает, что помогать сильному Запад не будет.
Сначала Зеленский глумится над убийствами, которые совершаются в России по его приказу, а потом удивляется ударам российских дронов по Украине, добавил собеседник издания.
Ранее Зеленский упрекнул США в молчании после масштабного удара России по украинской территории минувшей ночью.
Позже спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прокомментировал ночной удар по украинским объектам ВПК. Он опубликовал фото прилетов по Киеву и призвал к остановке огня немедленно. При этом представитель Трампа не уточнил, кто нанес удары.