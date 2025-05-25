Названы регионы-лидеры по числу проголосовавших в предварительных выборах «Единой России»

В системе предварительного голосования «Единой России» зарегистрировались более 3,5 миллионов избирателей.
В системе предварительного голосования зарегистрировались более 3,5 миллионов избирателей. Об этом сообщил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» (ЕР) Владимир Якушев. Предварительное голосование успешно прошло в 57 регионах страны. Наиболее активными регионами стали Республика Дагестан, Воронежская и Челябинская области.
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«В системе предварительного голосования “Единой России” зарегистрировались более 3,5 миллионов избирателей», — заявил Якушев. Он отметил, что статистика по процедуре, которая в этом году отмечает 16-летие, является достойной и свидетельствует о растущем интересе граждан к выбору сильных и достойных кандидатов.
«Процедура успешно прошла в 57 регионах в рамках 227 кампаний. В ней приняли участие более 22 тысяч кандидатов. Средний конкурс составил шесть человек на место — это исторический максимум», — сообщил Якушев, отметив, что среди кандидатов только 10% действующих депутатов. Он также подчеркнул, что среди новых лиц много участников и ветеранов специальной военной операции (СВО). «1 116 ветеранов СВО подали заявки на участие в предварительном голосовании», — уточнил он, отметив, что партия активно помогала им в оформлении необходимых документов и регистрации.
Наиболее активными регионами стали Республика Дагестан (117 человек), Воронежская область (88 человек) и Челябинская область (85 человек). «Уверен, мы увидим их в числе депутатов по итогам сентябрьских выборов», — заявил Якушев.
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В относительных показателях явки среди кампаний в законодательные собрания наибольший интерес вызвали выборы в Ямало-Ненецком автономном округе — 15,3% и Рязанской области — 12,5%. Челябинская область стала лидером по количеству проголосовавших, с более чем 230 тысячами участников. Также отметки в 100 тысяч проголосовавших преодолели Воронежская область (более 180 тысяч) и Рязанская область (более 100 тысяч).
Среди кампаний в городские думы наивысший показатель явки в процентах зафиксирован в Астрахани — 14,1%. «Все это — результат качественной работы региональных отделений партии. Хочу поблагодарить вас за столь ответственный подход к делу», — подчеркнул Якушев.
В предварительном голосовании партии «Единая Россия» в Костромской области приняли участие 13,4% избирателей, отметил Алексей Анохин. Осенью в регионе состоится избирательная кампания, включающая несколько уровней выборов.