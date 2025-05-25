Названы регионы-лидеры по числу проголосовавших в предварительных выборах «Единой России»

«Процедура успешно прошла в 57 регионах в рамках 227 кампаний. В ней приняли участие более 22 тысяч кандидатов. Средний конкурс составил шесть человек на место — это исторический максимум», — сообщил Якушев, отметив, что среди кандидатов только 10% действующих депутатов. Он также подчеркнул, что среди новых лиц много участников и ветеранов специальной военной операции (СВО). «1 116 ветеранов СВО подали заявки на участие в предварительном голосовании», — уточнил он, отметив, что партия активно помогала им в оформлении необходимых документов и регистрации.