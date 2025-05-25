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Пушилин заявил о продвижении российских войск на нескольких направлениях в ДНР

Подразделения Вооружённых сил России добились продвижения на трёх участках фронта в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в своём Telegram-канале. По его словам, успехи зафиксированы в районах Великой Новосёлки, Константиновки и Красноармейска, где продолжаются активные боевые действия.

Источник: Life.ru

«Сегодня Минобороны объявило, что освобождён населённый пункт Романовка. Это — Константиновское направление, и мы видим, что даже в направлении Зари там тоже развивается (наступление) достаточно успешно у наших подразделений. Соответственно, мы видим продвижение на Великоновосёлковском направлении, улучшение наших позиций… Красноармейское направление: там также видим, с одной стороны, продолжающееся сопротивление противника, но, с другой стороны, мы видим, что продвижение наших бойцов есть», — поделился Пушилин.

Глава ДНР заявил, что продвижение российских войск к границе Днепропетровской области в ряде районов вызвало значительную обеспокоенность у украинской стороны. По словам Пушилина, противник перебросил в этот район подкрепления.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили три населённых пункта в Сумской области и ДНР. Речь идёт о Локне (Сумская область), Ступочках и Отрадном (ДНР).