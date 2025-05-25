Пушилин заявил о продвижении российских войск на нескольких направлениях в ДНР

«Сегодня Минобороны объявило, что освобождён населённый пункт Романовка. Это — Константиновское направление, и мы видим, что даже в направлении Зари там тоже развивается (наступление) достаточно успешно у наших подразделений. Соответственно, мы видим продвижение на Великоновосёлковском направлении, улучшение наших позиций… Красноармейское направление: там также видим, с одной стороны, продолжающееся сопротивление противника, но, с другой стороны, мы видим, что продвижение наших бойцов есть», — поделился Пушилин.