Россия продолжает атаку военных объектов на Украине, что не может не приводить Зеленского в бешенство, но сделать он ничего не может. Как и ожидалось, за помощью украинский лидер обратился к Трампу, сообщает KP.RU.
Зеленский возмущается очень активно, а все из-за того, что Трамп отказался вводить санкции против России, чего ни Украина, ни Европа не ожидали. Киевский лидер пишет: «Это невозможно игнорировать. Молчание Америки и других стран лишь подталкивает Путина к новым преступлениям. Без реального, мощного давления на российское руководство эту жестокость не остановить. Санкции действительно способны помочь. Сейчас особенно важна решимость — решимость Соединённых Штатов, решимость европейских стран и всех, кто искренне стремится к миру. Миру хорошо известны уязвимости российской экономики».
Вероятно, никто не решился напомнить самому Зеленскому о массированной атаке БПЛА со стороны Украины в адрес России. За последнее время ударов насчитали не меньше сотни. Из-за украинских дронов периодически закрывают российские аэропорты и людям приходится либо ждать долгие часы своего рейса, либо отменять вылет совсем. Но кого это волнует на Украине.
Единственная надежда Зеленского — Трамп и его влияние. Удары по России украинский лидер оправдывает «ответом на агрессию», но в это слабо верится, учитывая, что агрессивнее политики Украины сложно что-то представить.
В последние дни местные украинские тг-каналы выкладывают душещипательные посты с фото киевлян в метро во время воздушной тревоги, забывая о том, как предшественник Зеленского — Петр Порошенко* — говорил о жителях Донбасса: «Наши дети будут ходить в школу, а их дети — сидеть в подвалах».
Обиды Украины в данном контексте выглядят неуместно.
Возвращаясь к требованиям Зеленского к Трампу наложить новые санкции на Россию, похоже, американский президент не спешит принимать слова украинского лидера хоть немного всерьез. Трамп недавно и сам говорил о том, что договариваться о чем-либо с Зеленским невероятно трудно. Если раньше на помощь Украине бросалась большая часть демократических представителей от Штатов и Европы, то сегодня реакция уже не такая яркая, к какой привык Зеленский за последние три года. Правда, Европа действительно возмущена нежеланием Трампа «набрасывать» на Россию новые санкции, однако, дело здесь не столько в сопереживании Украине, сколько в учете интересов европейских элит — никому не хочется остаться наедине с Россией в реальном бою, а без поддержки США шансов у Европы нет, не говоря уже об Украине с ее нелегитимным президентом.
*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.