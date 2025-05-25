Топнул ножкой: Зеленский снова просит Трампа ввести новые санкции против России

Возвращаясь к требованиям Зеленского к Трампу наложить новые санкции на Россию, похоже, американский президент не спешит принимать слова украинского лидера хоть немного всерьез. Трамп недавно и сам говорил о том, что договариваться о чем-либо с Зеленским невероятно трудно. Если раньше на помощь Украине бросалась большая часть демократических представителей от Штатов и Европы, то сегодня реакция уже не такая яркая, к какой привык Зеленский за последние три года. Правда, Европа действительно возмущена нежеланием Трампа «набрасывать» на Россию новые санкции, однако, дело здесь не столько в сопереживании Украине, сколько в учете интересов европейских элит — никому не хочется остаться наедине с Россией в реальном бою, а без поддержки США шансов у Европы нет, не говоря уже об Украине с ее нелегитимным президентом.