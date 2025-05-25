Monitor: Уганда приостановила военное сотрудничество с ФРГ из-за посла

Власти Уганды объявили о решении приостановить военное сотрудничества с Германией, обвинив немецкого посла Матиаса Шауэра во вмешательстве во внутренние дела государства, пишет Monitor.
«Вооруженные силы Уганды объявили о немедленной остановке всего оборонного и военного сотрудничества с Германией, сославшись на предположительную подрывную деятельность посла Берлина в Кампале», — говорится в статье.
Сообщается, что во время встречи с командующим силами обороны Уганды Мухузи Кайнеругаба посол ФРГ упрекнул его в якобы «неприемлемом» поведении в соцсетях, которое может навредить репутации военного.
Этот дипломатический разрыв стал одним из крупнейших между Угандой и Европой, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что Мухузи Кайнеругаба потребовал от посла США Уильяма Поппа лично извиниться перед президентом или покинуть страну, при этом он обвинил дипломата в «недипломатичном» поведении.