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Monitor: Уганда приостановила военное сотрудничество с ФРГ из-за посла

Кампала обвинила посла Берлина в вероятной подрывной деятельности.

Источник: Аргументы и факты

Власти Уганды объявили о решении приостановить военное сотрудничества с Германией, обвинив немецкого посла Матиаса Шауэра во вмешательстве во внутренние дела государства, пишет Monitor.

«Вооруженные силы Уганды объявили о немедленной остановке всего оборонного и военного сотрудничества с Германией, сославшись на предположительную подрывную деятельность посла Берлина в Кампале», — говорится в статье.

Сообщается, что во время встречи с командующим силами обороны Уганды Мухузи Кайнеругаба посол ФРГ упрекнул его в якобы «неприемлемом» поведении в соцсетях, которое может навредить репутации военного.

Этот дипломатический разрыв стал одним из крупнейших между Угандой и Европой, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Мухузи Кайнеругаба потребовал от посла США Уильяма Поппа лично извиниться перед президентом или покинуть страну, при этом он обвинил дипломата в «недипломатичном» поведении.