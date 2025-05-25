«Африканские горизонты»: в Москве обсудили сотрудничество России и Африки

По словам дипломата, Россия уже на протяжении многих лет на безвозмездной основе оказывает поддержку странам Африки в борьбе против неоколониализма. Она отметила, что стороны также активно сотрудничают в различных сферах, в том числе выстраивают тесные торговые отношения и разрабатывают совместные гуманитарные проекты.