«Африканские горизонты»: в Москве обсудили сотрудничество России и Африки

Международный форум «Африканские горизонты» в воскресенье, 25 мая, состоялся в Москве. Приветственное слово в начале мероприятия произнесла глава департамента партнерства с Африкой Министерства иностранных дел (МИД) РФ Татьяна Довгаленко.
По словам дипломата, Россия уже на протяжении многих лет на безвозмездной основе оказывает поддержку странам Африки в борьбе против неоколониализма. Она отметила, что стороны также активно сотрудничают в различных сферах, в том числе выстраивают тесные торговые отношения и разрабатывают совместные гуманитарные проекты.
— Желаю, чтобы партнерство между Африкой и Россией только расширялось, становилось все лучше и лучше и затрагивало все новые сферы, — передает слова Довгаленко агентство городских новостей «Москва».
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова содействовать Альянсу государств Сахеля, куда входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер, в наращивании военного потенциала на фоне террористических угроз. Глава МИД Судана Али Юсеф Шариф также объявил о достижении соглашения с Москвой относительно создания российской военно-морской базы.