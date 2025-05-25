Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соратника Трампа Уиткоффа ущипнули в пах во время гольфа

Президент США Дональд Трамп посетовал на сложности игры в гольф.

Источник: Московский комсомолец

Президент США Дональд Трамп посетовал на сложности игры в гольф. В своей соцсети Truth Social он показал момент нападения лебедя на спецпредставителя Стива Уиткоффа.

«Я всегда говорил, что гольф может быть опасным видом спорта: моего друга покусали в Бедминстере», — написал Трамп.

На фото видно, как лебедь щипает Уиткоффа между ног, а тот пытается освободиться, перехватив агрессивную птицу за шею. Что спровоцировало агрессию лебедя, неизвестно.

Ранее Трамп подкараулил президента страны БРИКС обвинениями в геноциде белого населения.