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Боец ВС РФ назвал возвращение из плена подарком для мамы на день рождения

По словам военного, он 2,5 месяца провел в подвале, где людей и убивали, и резали.

Источник: Аргументы и факты

Российский военный назвал возвращение из украинского плена подарком ко дню рождения матери, которая не знает, жив ее сын или нет. Об этом боец заявил в эфире телеканала «Россия-24».

«Завтра у мамы день рождения. Я думаю, для нее это будет сюрпризом. Потому что она не знает, живой я или нет. Подарок будет, можно сказать. Я 2,5 месяца был в подвале, где людей и убивали, и резали», — рассказал военный.

Напомним, 25 мая состоялся итоговый этап обмена пленными по формуле «1 000 на 1 000», в рамках которого Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 303 бойцов.

Ранее вернувшиеся из плена военные России рассказали, что боевики ВСУ избивали их. Освобожденные бойцы пробыли в плену у ВСУ от нескольких месяцев до 1,5 года.