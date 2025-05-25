Боец ВС РФ назвал возвращение из плена подарком для мамы на день рождения

Российский военный назвал возвращение из украинского плена подарком ко дню рождения матери, которая не знает, жив ее сын или нет. Об этом боец заявил в эфире телеканала «Россия-24».
«Завтра у мамы день рождения. Я думаю, для нее это будет сюрпризом. Потому что она не знает, живой я или нет. Подарок будет, можно сказать. Я 2,5 месяца был в подвале, где людей и убивали, и резали», — рассказал военный.
Напомним, 25 мая состоялся итоговый этап обмена пленными по формуле «1 000 на 1 000», в рамках которого Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 303 бойцов.
Ранее вернувшиеся из плена военные России рассказали, что боевики ВСУ избивали их. Освобожденные бойцы пробыли в плену у ВСУ от нескольких месяцев до 1,5 года.