Израиль установил контроль над большей частью Газы

«Израильская оккупационная армия фактически установила контроль над 77% общей площади сектора Газа или путём интенсивного огневого контроля, который не позволяет палестинцам добраться до своих домов, земли и имущества, или посредством несправедливой политики принудительного выселения, которая вынуждает десятки тысяч мирных жителей неоднократно бежать под угрозой обстрелов, убийств и истребления», — указано в пресс-службе.