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Израиль установил контроль над большей частью Газы

Израильская армия, по информации пресс-службы властей сектора Газа, установила контроль над 77% общей площади анклава в рамках операции «Колесницы Гидеона». Согласно заявлению, контроль над территорией осуществляется как через прямые наземные вторжения и размещение оккупационных сил в жилых и гражданских районах, так и через интенсивный огневой контроль.

Источник: Life.ru

«Израильская оккупационная армия фактически установила контроль над 77% общей площади сектора Газа или путём интенсивного огневого контроля, который не позволяет палестинцам добраться до своих домов, земли и имущества, или посредством несправедливой политики принудительного выселения, которая вынуждает десятки тысяч мирных жителей неоднократно бежать под угрозой обстрелов, убийств и истребления», — указано в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из-за «Колесницы Гидеона» Израиль может остаться без поддержки западных союзников. В ходе операции начали возникать сложности с поставкой гуманитарной помощи.