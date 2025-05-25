Испанское правительство выступило за эмбарго на поставки оружия Израилю

Правительство Испании поддержало введение эмбарго на поставки оружия Израилю, заявил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбаре.
Решение было принято для того, чтобы ускорить прекращение боевых действий в секторе Газа.
«Если война не прекратится, соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем, основанное на уважении прав человека, должно быть немедленно приостановлено. Всем необходимо привести в действие эмбарго на поставки оружия», — сказал он.
По словам Альбаре, ситуация сейчас развивается лишь в том направлении, которое превратит Газу в «огромное кладбище». Он также не исключил введение персональных санкций в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Ранее сообщалось, что МИД Канады вызвал посла Израиля и потребовал от него разъяснений в связи с обстрелом группы иностранных дипломатов израильскими военными.
Речь идет об инциденте, который произошел при посещении дипломатами лагеря беженцев в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан.