Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Испанское правительство выступило за эмбарго на поставки оружия Израилю

В Мадриде проходит встреча, посвященная ближневосточному урегулированию на основе принципа создания двух государств.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Испании поддержало введение эмбарго на поставки оружия Израилю, заявил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбаре.

Решение было принято для того, чтобы ускорить прекращение боевых действий в секторе Газа.

«Если война не прекратится, соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем, основанное на уважении прав человека, должно быть немедленно приостановлено. Всем необходимо привести в действие эмбарго на поставки оружия», — сказал он.

По словам Альбаре, ситуация сейчас развивается лишь в том направлении, которое превратит Газу в «огромное кладбище». Он также не исключил введение персональных санкций в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что МИД Канады вызвал посла Израиля и потребовал от него разъяснений в связи с обстрелом группы иностранных дипломатов израильскими военными.

Речь идет об инциденте, который произошел при посещении дипломатами лагеря беженцев в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан.