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«Санкции от шута»: Помощник Рамзана Кадырова жёстко ответил Зеленскому

Помощник главы Чеченской Республики и министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев с сарказмом прокомментировал решение главаря киевского режима Владимира Зеленского включить его в санкционный список. По его словам, это можно считать государственной наградой.

Источник: Life.ru

«Очередной “страшный” санкционный список! День испорчен. Клоун объявил мне санкции. Санкции от шута — это уже как государственная награда», — написал Дудаев в своём Telegram-канале.

Согласно официальным данным, санкции введены бессрочно с десятилетним сроком действия. Меры затронули ряд лиц, связанных с различными сферами, однако конкретные причины включения в список не уточняются.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский ввёл санкции против помощника Кадырова и ещё девяти физлиц. В частности, под ограничения попали сын бывшего главы «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева Александр Богуслаев и экс-парламентарий Игорь Мосийчук. Под эти меры подпали также руководитель «Дорожного контроля» Ростислав Шапошников и трое владельцев казино PIN-UP: Дмитрий Пунин, Иван Банников и Александр Матяшов.