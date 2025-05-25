«Санкции от шута»: Помощник Рамзана Кадырова жёстко ответил Зеленскому

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский ввёл санкции против помощника Кадырова и ещё девяти физлиц. В частности, под ограничения попали сын бывшего главы «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева Александр Богуслаев и экс-парламентарий Игорь Мосийчук. Под эти меры подпали также руководитель «Дорожного контроля» Ростислав Шапошников и трое владельцев казино PIN-UP: Дмитрий Пунин, Иван Банников и Александр Матяшов.