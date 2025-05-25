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В ЕС захотели организовать переговоры РФ и Украины в Женеве

Ключевые европейские партнеры Украины настаивают на проведении нового раунда переговоров с Москвой до саммита «Большой семерки» (G7), который пройдет 15 июня в Канаде.

Ключевые европейские партнеры Украины настаивают на проведении нового раунда переговоров с Москвой до саммита «Большой семерки» (G7), который пройдет 15 июня в Канаде. Об этом сообщает итальянская газета Repubblica.

По информации издания, инициатива направлена на то, чтобы предотвратить возможный отказ США во главе с Дональдом Трампом от поддержки Украины и избежать проблем, которые могут возникнуть на саммите G7 из-за политики американского Белого дома.

С этой целью 24 мая представители Франции, Италии, Германии и Великобритании в формате видеоконференции обсудили с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком необходимость организации встречи между Россией и Украиной в Женеве.

Европейские политики продвигают женевскую площадку в противовес стамбульским переговорам, считая, что это позволит оценить реальную заинтересованность России в возобновлении диалога для урегулирования конфликта.

Как отмечает Repubblica, в случае провала саммита G7 «надежды Киева на оборону также рухнут».

Ранее сообщалось, что Россия и Украина завершили обмен 1000 на 1000 по стамбульским договоренностям. Сегодня состоялся последний этап обмена.