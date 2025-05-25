Власти Украины должны остановить боевые действия, чтобы избежать дальнейших печальных перспектив, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«Если вы не остановите войну, когда вы ее проигрываете, то в конечном счете она доберется и до вашего дома», — написал он в соцсети Х*.
Эксперт отметил, что 80 лет назад этот урок получили немцы, а теперь настала очередь украинцев.
Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что требования, выдвигаемые главой киевского режима Владимиром Зеленским в рамках переговоров по урегулированию конфликта, обернутся для Украины гибелью.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.