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Малинен: если Киев не остановит конфликт, он придет в дом каждого украинца

Профессор Хельсинкского университета призвал Украину прекратить боевые действия.

Источник: Аргументы и факты

Власти Украины должны остановить боевые действия, чтобы избежать дальнейших печальных перспектив, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Если вы не остановите войну, когда вы ее проигрываете, то в конечном счете она доберется и до вашего дома», — написал он в соцсети Х*.

Эксперт отметил, что 80 лет назад этот урок получили немцы, а теперь настала очередь украинцев.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что требования, выдвигаемые главой киевского режима Владимиром Зеленским в рамках переговоров по урегулированию конфликта, обернутся для Украины гибелью.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.