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«Настала очередь украинцев»: В Финляндии предупредили Киев о последствиях конфликта

Украинцам следует сдаться, пока не стало слишком поздно. Об этом заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

Источник: Life.ru

«Если вы не остановите войну, когда вы проигрываете, она в конце концов дойдёт до вашего дома. Немцы узнали об этом 80 лет назад, и теперь, к большому сожалению, настала очередь украинцев узнать то же самое», — написал он.

Ранее стало известно, что в скором времени должен состояться второй раунд российско-украинских переговоров. Глава МИД России Сергей Лавров назвал готовность киевских властей продолжить переговоры с Москвой «позитивным развитием». Но определённых решений по месту и времени проведения переговоров на данный момент нет.