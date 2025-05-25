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Собянин: ПВО уничтожил еще два беспилотника на подлете к Москве

Вечером 25 мая силы ПВО Минобороны России пресекли еще одну попытку атаки на Москву с использованием украинских беспилотников.

Вечером 25 мая силы ПВО Минобороны России пресекли еще одну попытку атаки на Москву с использованием украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, ПВО отразила атаку двух вражеских БПЛА, направлявшихся к Москве.

В настоящее время специалисты экстренных служб проводят необходимые работы на месте падения обломков сбитых беспилотников.

Всего за последние 6 часов Собянин сообщал о сбитии не менее восьми беспилотников. В московских аэропортах ввели план «Ковёр».