Билборды с призывом поддержать Зеленского молитвой появились на Украине

На Украине начали появляться билборды, на которых изображен Владимир Зеленский, призывающий поддержать его молитвой. Об этом сообщает РИА Новости.
«На Украине начали установку билбордов религиозного содержания с изображением Владимира Зеленского. Один из них появился в селе Судилков Хмельницкой области. На билборде представлена фотография Зеленского, сердце в цветах флага Украины, а также присутствует надпись: “Сильная страна — когда ее лидера поддерживает молитва”, — цитирует агентство сообщение Союза православных журналистов.
Также отмечается, что билборд разместили в центре населенного пункта на Аллее Славы.
Ранее сообщалось, что на Украине спешно организуют митинги «за Зеленского». Отмечалось, что глава киевского режима пытается отбиться от нападок Дональда Трампа.