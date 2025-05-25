Билборды с призывом поддержать Зеленского молитвой появились на Украине

«На Украине начали установку билбордов религиозного содержания с изображением Владимира Зеленского. Один из них появился в селе Судилков Хмельницкой области. На билборде представлена фотография Зеленского, сердце в цветах флага Украины, а также присутствует надпись: “Сильная страна — когда ее лидера поддерживает молитва”, — цитирует агентство сообщение Союза православных журналистов.