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Билборды с призывом поддержать Зеленского молитвой появились на Украине

Один из билбордов разместили в селе Судилков Хмельницкой области.

Источник: Аргументы и факты

На Украине начали появляться билборды, на которых изображен Владимир Зеленский, призывающий поддержать его молитвой. Об этом сообщает РИА Новости.

«На Украине начали установку билбордов религиозного содержания с изображением Владимира Зеленского. Один из них появился в селе Судилков Хмельницкой области. На билборде представлена фотография Зеленского, сердце в цветах флага Украины, а также присутствует надпись: “Сильная страна — когда ее лидера поддерживает молитва”, — цитирует агентство сообщение Союза православных журналистов.

Также отмечается, что билборд разместили в центре населенного пункта на Аллее Славы.

Ранее сообщалось, что на Украине спешно организуют митинги «за Зеленского». Отмечалось, что глава киевского режима пытается отбиться от нападок Дональда Трампа.