В Германии ограничат воссоединение беженцев с семьями

Федеральный министр внутренних дел Германии Александер Добриндт в среду, 28 мая, представит законопроект о приостановке воссоединения семей для беженцев без статуса убежища на два года, пишет Bild.
«Воссоединение семей для лиц с дополнительной защитой приостанавливается. До этого 1000 человек в месяц могли приехать в Германию. Теперь этому конец», — сказал Добриндт изданию.
Он считает, что нужно «значительно сократить факторы притяжения в Германию». «Миграционная политика в Германии изменилась», — подчеркнул он.
Bild отмечает, что с 2018 года семьи тех, кто имеет право на дополнительную защиту, могут быть «воссоединены», в том числе путем переезда в ФРГ. Была установлена квота в 1 тыс. человек в месяц, которые могли таким образом попасть в страну. Соответственно, за прошлый год с беженцами воссоединились около 12 тыс. родных.
Газета указывает, что нововведение позволит сократить к 2026 году €4 млн за счет «экономии» на курсах интеграции. Возможность воссоединения сохранится лишь в исключительных случаях.
«Дополнительная защита» предоставляется людям, не имеющим права на статус беженца, но нуждающимся в защите из-за серьезных опасностей, которым они подвергаются на родине. Это, в частности, смертный приговор, пытки, серьезная угроза жизни в случае вооруженного конфликта. Они получают вид на жительство на три года с возможностью продления еще на столько же и могут работать в Германии.
Bild уточняет, что в 2024 году число лиц с дополнительной защитой в Германии составило 351 тыс., чаще всего это были выходцы из Сирии и Афганистана. Кроме того, Германия выдала более 133 тыс. положительных решений по предоставлению убежищ в прошлом году.
После прихода к власти кабинета министров под руководством Фридриха Мерца (блок ХДС/ХСС) в Германии были ужесточены некоторые меры по борьбе с миграцией. Блок занимает не столько радикальную позицию в отношении мигрантов, как набравшая популярность «Альтернатива для Германии», однако его меры вызывают критику.
Так, бывший канцлер Ангела Меркель, которая также представляла ХДС/ХСС, негативно высказалась об усилении пограничного контроля, в ходе которого большему числу лиц стали отказывать во въезде в Германию. Она сказала, что в борьбе с миграцией нужно искать «европейские решения», а меры, подобные этой, грозят разрушением ЕС.