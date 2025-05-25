В Германии ограничат воссоединение беженцев с семьями

Bild отмечает, что с 2018 года семьи тех, кто имеет право на дополнительную защиту, могут быть «воссоединены», в том числе путем переезда в ФРГ. Была установлена квота в 1 тыс. человек в месяц, которые могли таким образом попасть в страну. Соответственно, за прошлый год с беженцами воссоединились около 12 тыс. родных.