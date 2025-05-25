Вернувшийся из плена боец РФ рассказал, что ВСУ били его по сломанной ноге

Военнослужащий ВС России Юрий, который вернулся в Россию в ходе российско-украинского обмена, сообщил, что боевики ВСУ намеренно били его по сломанной ноге в плену.
«У меня нога была сломана. Осколком гранаты… Прямо по ней били», — поделился российский военнослужащий в эфире телеканала «Россия-1».
Отмечается, что боец пробыл в плену 15 месяцев. ВСУ держали его в подвале, избивали, чтобы выведать информацию.
Напомним, 25 мая состоялся итоговый этап обмена пленными по формуле «1 000 на 1 000», в рамках которого Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 303 бойцов.
Ранее вернувшиеся из плена военные России рассказали, что боевики ВСУ избивали их. Освобожденные бойцы пробыли в плену у ВСУ от нескольких месяцев до 1,5 года.