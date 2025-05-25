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Вернувшийся из плена боец РФ рассказал, что ВСУ били его по сломанной ноге

Военнослужащий ВС России пробыл в плену 15 месяцев.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащий ВС России Юрий, который вернулся в Россию в ходе российско-украинского обмена, сообщил, что боевики ВСУ намеренно били его по сломанной ноге в плену.

«У меня нога была сломана. Осколком гранаты… Прямо по ней били», — поделился российский военнослужащий в эфире телеканала «Россия-1».

Отмечается, что боец пробыл в плену 15 месяцев. ВСУ держали его в подвале, избивали, чтобы выведать информацию.

Напомним, 25 мая состоялся итоговый этап обмена пленными по формуле «1 000 на 1 000», в рамках которого Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 303 бойцов.

Ранее вернувшиеся из плена военные России рассказали, что боевики ВСУ избивали их. Освобожденные бойцы пробыли в плену у ВСУ от нескольких месяцев до 1,5 года.