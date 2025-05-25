США попросили Израиль отложить операцию в секторе Газа, пишут СМИ

«Просьба содержала два ключевых компонента. Отложить полномасштабную операцию в Газе и позволить продолжающимся переговорам продвигаться параллельно с военной операцией», — пишет издание.
В свою очередь, израильские чиновники дали понять, что, начав полномасштабную наземную операцию, Израиль не покинет районы, куда он войдет, даже в рамках потенциальной сделки.
По данным газеты, власти США продолжают непрямые переговоры с ХАМАС.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи.