Трамп опубликовал фото с Уиткоффом, которого кусает лебедь

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал фотографию, на которой его спецпосланника Стива Уиткоффа кусает лебедь. Изображение Трамп разместил в соцсети Truth Social.
Инцидент произошел во время игры в гольф.
«Я всегда говорил, что гольф может быть опасным видом спорта: моего друга покусали в Бедминстере», — написал американский политик под фото.
На кадре видно, как лебедь кусает Уиткоффа, а тот пытается освободиться, схватив птицу за шею.
Ранее Белый дом показал фото Трампа в образе джедая из «Звездных войн».
На созданном нейросетью изображении Трамп предстает с лазерным мечом, а позади видны американские флаги и белоголовые орланы.