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Трамп опубликовал фото с Уиткоффом, которого кусает лебедь

Под фотографией президент США написал, что гольф может быть опасным видом спорта.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал фотографию, на которой его спецпосланника Стива Уиткоффа кусает лебедь. Изображение Трамп разместил в соцсети Truth Social.

Инцидент произошел во время игры в гольф.

«Я всегда говорил, что гольф может быть опасным видом спорта: моего друга покусали в Бедминстере», — написал американский политик под фото.

На кадре видно, как лебедь кусает Уиткоффа, а тот пытается освободиться, схватив птицу за шею.

Ранее Белый дом показал фото Трампа в образе джедая из «Звездных войн».

На созданном нейросетью изображении Трамп предстает с лазерным мечом, а позади видны американские флаги и белоголовые орланы.