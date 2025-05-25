Также он усомнился в утверждениях правительства Германии о якобы полной неготовности России к переговорам. Политик задался вопросом, были ли предприняты достаточные усилия со стороны Запада для установления диалога. Он считает, что необходимо подумать о том, какие условия могли бы заинтересовать Москву в возобновлении контактов с Европой и Германией. Пока же, по его словам, Запад демонстрирует только отказ от диалога, санкции и нежелание восстанавливать экономические связи, что делает любые переговоры бессмысленными для российской стороны.