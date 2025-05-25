Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью изданию Zeit выразил мнение, что запуск газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также возобновление поставок российского газа хотя бы на уровне 20% от прежних объемов могли бы способствовать возобновлению мирных переговоров по украинскому конфликту и способствовать стабилизации экономики Германии.
По его мнению, энергетическая ситуация в стране могла бы значительно улучшиться благодаря частичным поставкам из России, что, по его словам, не означало бы возобновление прежней зависимости от Москвы. Напротив, это могло бы помочь удержать немецкие компании от переноса производства за пределы ФРГ.
Кречмер напомнил, что использование «Северного потока» в качестве точки начала диалога с Россией обсуждалось ранее дипломатами в Брюсселе. Несмотря на это, он считает, что в настоящее время в Берлине отсутствует политическая воля к пересмотру стратегии. Однако, по его прогнозу, при сохранении текущих экономических тенденций курс будет пересмотрен в течение ближайших одного-двух лет.
Также он усомнился в утверждениях правительства Германии о якобы полной неготовности России к переговорам. Политик задался вопросом, были ли предприняты достаточные усилия со стороны Запада для установления диалога. Он считает, что необходимо подумать о том, какие условия могли бы заинтересовать Москву в возобновлении контактов с Европой и Германией. Пока же, по его словам, Запад демонстрирует только отказ от диалога, санкции и нежелание восстанавливать экономические связи, что делает любые переговоры бессмысленными для российской стороны.
Между тем Еврокомиссия (ЕК) 23 мая планирует начать консультации по поводу санкций против «Северного потока — 2».