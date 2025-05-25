Захарова сочла надругавшегося над флагом РФ грузинского певца обычным психом

«…Флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял… Напомню, что именно грузин Мелитон Кантария вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузили флаг нашей общей страны, продолжательницей которой является Россия, над поверженным Рейхстагом», — подчеркнула Мария Захарова.