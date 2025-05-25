Захарова сочла надругавшегося над флагом РФ грузинского певца обычным психом

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова дала свою оценку инциденту с надругательством над Государственным флагом России, который произошел в Грузии. Подробнее о случившемся она написала в Telegram-канале.
«…Флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял… Напомню, что именно грузин Мелитон Кантария вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузили флаг нашей общей страны, продолжательницей которой является Россия, над поверженным Рейхстагом», — подчеркнула Мария Захарова.
Дипломат отметила, что российские силовики «дадут соответствующую оценку» оскорбительному поступку музыканта Эрекле Гецадзе. Дополнительно она напомнила, что, несмотря на подобные выходки отдельных радикалов, многие представители грузинского народа в течение столетий считали Россию союзником.
Свой комментарий официальный представитель дипкорпуса РФ дала после публикации в Интернете видео, на котором Эрекле Гецадзе во время своего концерта демонстративно выбросил Государственный символ РФ в мусорное ведро.