Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова сочла надругавшегося над флагом РФ грузинского певца обычным психом

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова дала свою оценку инциденту с надругательством над Государственным флагом России, который произошел в Грузии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова дала свою оценку инциденту с надругательством над Государственным флагом России, который произошел в Грузии. Подробнее о случившемся она написала в Telegram-канале.

«…Флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял… Напомню, что именно грузин Мелитон Кантария вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузили флаг нашей общей страны, продолжательницей которой является Россия, над поверженным Рейхстагом», — подчеркнула Мария Захарова.

Дипломат отметила, что российские силовики «дадут соответствующую оценку» оскорбительному поступку музыканта Эрекле Гецадзе. Дополнительно она напомнила, что, несмотря на подобные выходки отдельных радикалов, многие представители грузинского народа в течение столетий считали Россию союзником.

Свой комментарий официальный представитель дипкорпуса РФ дала после публикации в Интернете видео, на котором Эрекле Гецадзе во время своего концерта демонстративно выбросил Государственный символ РФ в мусорное ведро.