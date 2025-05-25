«Говорит страшные вещи»: Симоньян оценила политические высказывания Трампа

Президент США Дональд Трамп своими высказываниями «возвращается в 19-й век». Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя проводимую американским лидером политику.
«Трамп говорит страшные вещи и возвращается в 19 век», — сказала Симоньян в эфире телеканала «Россия 1», участвуя в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», подчеркнув, что политикой США управляют не президенты этой страны, а так называемое «глубинное государство».
Также Симоньян выразила беспокойство за жизнь и здоровье Трампа на фоне того, что он отказывается вводить серьезные антироссийские санкции, продвигаемые госсекретарем Марко Рубио.
Главред вспомнила убийство президента США Джона Кеннеди, который «к русским относился с большим пониманием».
Напомним, в Белом доме назревает раскол на почве антироссийских санкций. Госсекретарь США Марко Рубио выступает за их введение, однако президент страны Дональд Трамп остается против подобных мер.
Тем временем Трамп, пообщавшись с рядом европейских лидеров, решил, что именно США победили во Второй мировой войне в 1945-м.
Также сообщалось, что Дональд Трамп неожиданно решил восстановить одно из самых ужасных узилищ в истории американской исправительной системы — тюрьму Алькатрас, расположенную на уединенном острове у калифорнийского побережья.