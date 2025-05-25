«Говорит страшные вещи»: Симоньян оценила политические высказывания Трампа

«Трамп говорит страшные вещи и возвращается в 19 век», — сказала Симоньян в эфире телеканала «Россия 1», участвуя в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», подчеркнув, что политикой США управляют не президенты этой страны, а так называемое «глубинное государство».