«Верить им нельзя»: В Госдуме назвали страну, способную устроить покушение на Путина

«Совершенно спокойно могли бы сбить самолёт Путина. Это недружественные страны — страны ЕС. Лететь не в Ватикан сам, а в Италию всё равно. Британцы подлые, верить им нельзя. Сколько раз мы им верили, столько раз они нас обманывали», — сказал он, комментируя потенциальные риски.