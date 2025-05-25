«Совершенно спокойно могли бы сбить самолёт Путина. Это недружественные страны — страны ЕС. Лететь не в Ватикан сам, а в Италию всё равно. Британцы подлые, верить им нельзя. Сколько раз мы им верили, столько раз они нас обманывали», — сказал он, комментируя потенциальные риски.
Чиновник подчеркнул, что Британия, как и большинство стран Евросоюза, остаются недружественными, несмотря на внешнюю дипломатию.
Ранее Дональд Трамп — младший обвинил бывшего директора ФБР Джеймса Коми в подстрекательстве к убийству президента США. Поводом стала загадочная публикация Коми в соцсети Х с изображением пляжа и ракушек, выложенных в форме цифр «8647». Цифра «86» — сленговый термин, означающий «избавиться», а «47» — порядковый номер нынешнего американского лидера.