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«Верить им нельзя»: В Госдуме назвали страну, способную устроить покушение на Путина

Депутат Государственной думы Андрей Колесник заявил в интервью изданию NEWS.ru, что Великобритания может пойти на крайние меры вплоть до организации покушения на президента России Владимира Путина. По словам парламентария, Лондон традиционно проявляет враждебность к Москве и «всегда готов на подлость».

Источник: Life.ru

«Совершенно спокойно могли бы сбить самолёт Путина. Это недружественные страны — страны ЕС. Лететь не в Ватикан сам, а в Италию всё равно. Британцы подлые, верить им нельзя. Сколько раз мы им верили, столько раз они нас обманывали», — сказал он, комментируя потенциальные риски.

Чиновник подчеркнул, что Британия, как и большинство стран Евросоюза, остаются недружественными, несмотря на внешнюю дипломатию.

Ранее Дональд Трамп — младший обвинил бывшего директора ФБР Джеймса Коми в подстрекательстве к убийству президента США. Поводом стала загадочная публикация Коми в соцсети Х с изображением пляжа и ракушек, выложенных в форме цифр «8647». Цифра «86» — сленговый термин, означающий «избавиться», а «47» — порядковый номер нынешнего американского лидера.