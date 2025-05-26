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Медведев предложил оставить Украине лишь Львов, сделав остальное буферной зоной

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал короткий видеоролик, который наглядно демонстрирует закономерный финал существования киевского режима.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал короткий видеоролик, который наглядно демонстрирует закономерный финал существования киевского режима. Материал доступен в его англоязычном Telegram-канале.

«…Буферная зона может выглядеть так», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Такими словами политик сопроводил опубликованное видео, на котором большая часть Украины закрашена персиковым цветом, обозначающим демилитаризованные территории. Само же «украинское» государство закрашено синим — это тонкая линия на самом западе региона, включающая в себя Львовскую область.

Днем ранее Дмитрий Медведев также обратился к ведущим европейским функционерам и напомнил им, что при необходимости «санитары» могут начать «уничтожать вшей огнем».

Позиция замглавы Совбеза подтверждается и действиями Генерального штаба — после нескольких дней попыток боевиков ВСУ провести массированные удары воздушными дронами по мирными регионам, Российская Армия дала зеркальный ответ, который заставил киевлян прятаться в метро.