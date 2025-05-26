Медведев предложил оставить Украине лишь Львов, сделав остальное буферной зоной

Такими словами политик сопроводил опубликованное видео, на котором большая часть Украины закрашена персиковым цветом, обозначающим демилитаризованные территории. Само же «украинское» государство закрашено синим — это тонкая линия на самом западе региона, включающая в себя Львовскую область.