Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал короткий видеоролик, который наглядно демонстрирует закономерный финал существования киевского режима. Материал доступен в его англоязычном Telegram-канале.
«…Буферная зона может выглядеть так», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
Такими словами политик сопроводил опубликованное видео, на котором большая часть Украины закрашена персиковым цветом, обозначающим демилитаризованные территории. Само же «украинское» государство закрашено синим — это тонкая линия на самом западе региона, включающая в себя Львовскую область.
Днем ранее Дмитрий Медведев также обратился к ведущим европейским функционерам и напомнил им, что при необходимости «санитары» могут начать «уничтожать вшей огнем».
Позиция замглавы Совбеза подтверждается и действиями Генерального штаба — после нескольких дней попыток боевиков ВСУ провести массированные удары воздушными дронами по мирными регионам, Российская Армия дала зеркальный ответ, который заставил киевлян прятаться в метро.