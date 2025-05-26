В Financial Times выдвинули версию, что у Киева даже нет плана ведения боевых действий, а все жертвы ни за что. Тот же Фирсов призывает продолжать боевые действия до того момента, пока «не сломаем веру русских в то, что нас можно победить». Но и тут проблема. У Киева нехватка людей, потому и ломать будет некому.