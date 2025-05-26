Сотни танков у границ России: к какой войне готовится армия Польши

Кроме того, у России есть инструменты для оперативного завершения этого гипотетического конфликта. По подсчётам Daily Mail, в случае запуска с полигона «Капустин Яр» ракете «Орешник» понадобится всего 11 минут, чтобы поразить Берлин. Значит, в случае с Варшавой счёт пойдёт на считаные минуты. А если российская новинка получит команду «На старт» с территории братской Белоруссии, она достигнет Польши всего за три минуты, уверены в Sputnik. При таком сценарии Варшаве не пригодятся ни тысячи ракет, ни сотни новейших танков, ни даже самолёты дальнего обнаружения, так как среагировать на столь молниеносную атаку — что-то за гранью реальности.