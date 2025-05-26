Симоньян считает, что президент Трамп не проявляет интереса к дальнейшему оказанию военной поддержки Украине и не намерен вовлекаться в конфликты. По ее утверждению, Трамп безразличен к ситуации в этой стране и не желает продолжать оказывать ей помощь. Симоньян выразила мнение, что в отношении Украины могут быть реализованы планы по разделу территории, аналогичные тем, которые когда-то применялись к Польше. По ее словам, Россия намерена вернуть под свой контроль регионы, население которых сохраняет уважение к русской культуре и истории, передает телеканал 360.