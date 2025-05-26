Симоньян допустила, что США правит не Трамп, а «Глубинное государство»

«Трамп говорит страшные вещи и возвращается в XIX век… Рубио, его госсекретарь, пытается ввести санкции серьезные против России. Ну, все как положено, все идет по плану», — обратила внимание Маргарита Симоньян во время эфира на телеканале «Россия 1».