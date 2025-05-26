Симоньян допустила, что США правит не Трамп, а «Глубинное государство»

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» прокомментировала неоднозначные действия Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и начальника американского Госдепартамента Марко Рубио. Свою позицию она озвучила в эфире телепрограммы канала «Россия 1».
«Трамп говорит страшные вещи и возвращается в XIX век… Рубио, его госсекретарь, пытается ввести санкции серьезные против России. Ну, все как положено, все идет по плану», — обратила внимание Маргарита Симоньян во время эфира на телеканале «Россия 1».
Журналист добавила, что ее сейчас тревожит состояние здоровья американского лидера. По словам Маргариты Симоньян, Президенты США уже несколько десятилетий не имеют возможности полноценно управлять страной — истинная власть принадлежит так называемому «Глубинному государству».
Позицию главреда медиахолдинга подтверждают и сами действия руководителя американского Госдепартамента — ранее Марко Рубио поддержал инициативу Сената об ужесточении санкционного давления на Россию.