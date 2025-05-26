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Минздрав Газы: число больниц в регионе сократилось почти в три раза

Число больниц в секторе Газа, которые продолжают принимать и оказывать помощь пациентам, сократилось с 38 до 17.

Число больниц в секторе Газа, которые продолжают принимать и оказывать помощь пациентам, сократилось с 38 до 17. Причина — израильские обстрелы, сообщили в министерстве здравоохранения сектора Газа.

В ведомстве отметили, что еще месяц назад работающих больниц в полуэксклаве было больше. В конце апреля в секторе функционировали 20 лечебниц.

«Общее число больниц в секторе Газа — 38, число функционирующих больниц составляет всего 17, они действуют в частичном режиме», — сообщило министерство в своем недельном отчете.

В Минздраве добавили, что за последнюю неделю Израиль обстрелял больницу Эль-Ауда. Также до сих пор не восстановлена работа Индонезийской больницы на севере сектора. Была вынуждена закрыться и больница имени Камаля Адвана в городе Бейт-Лахия.

Ранее стало известно, что США попросили Израиль отложить новую наземную операцию в секторе Газа для переговоров с ХАМАС.