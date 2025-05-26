Минздрав Газы: число больниц в регионе сократилось почти в три раза

В Минздраве добавили, что за последнюю неделю Израиль обстрелял больницу Эль-Ауда. Также до сих пор не восстановлена работа Индонезийской больницы на севере сектора. Была вынуждена закрыться и больница имени Камаля Адвана в городе Бейт-Лахия.