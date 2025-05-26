Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил Кондратьева с победой «Краснодара» в чемпионате РФ по футболу

Президент по телефону поздравил краснодарского губернатора и тренера ФК «Краснодар» с победой клуба в чемпионате России.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин после победы команды «Краснодар» в чемпионате России по футболу позвонил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и поздравил его с этим событием. Также Путин поздравил с победой главного тренера команды Мурада Мусаева.

«Владимир Путин позвонил губернатору Краснодарского края и главному тренеру футбольной команды “Краснодар” Мураду Мусаеву и поздравил их с победой команды “Краснодар” в чемпионате России по футболу», — сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, «Краснодар» победил «Динамо» в последнем туре РПЛ и стал чемпионом России.

Матч завершился со счетом 3:0, а авторами голов стали Джон Кордоба, Никита Кривцов и Эдуард Сперцян.

Пять причин, почему именно «Краснодар» стал чемпионом России, читайте здесь на KP.RU.