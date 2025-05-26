Путин поздравил Кондратьева с победой «Краснодара» в чемпионате РФ по футболу

Президент России Владимир Путин после победы команды «Краснодар» в чемпионате России по футболу позвонил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и поздравил его с этим событием. Также Путин поздравил с победой главного тренера команды Мурада Мусаева.
«Владимир Путин позвонил губернатору Краснодарского края и главному тренеру футбольной команды “Краснодар” Мураду Мусаеву и поздравил их с победой команды “Краснодар” в чемпионате России по футболу», — сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Напомним, «Краснодар» победил «Динамо» в последнем туре РПЛ и стал чемпионом России.
Матч завершился со счетом 3:0, а авторами голов стали Джон Кордоба, Никита Кривцов и Эдуард Сперцян.
Пять причин, почему именно «Краснодар» стал чемпионом России, читайте здесь на KP.RU.