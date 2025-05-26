Путин поздравил Кондратьева с победой «Краснодара» в чемпионате РФ по футболу

Президент России Владимир Путин после победы команды «Краснодар» в чемпионате России по футболу позвонил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и поздравил его с этим событием. Также Путин поздравил с победой главного тренера команды Мурада Мусаева.