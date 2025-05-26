МИД Финляндии обвиняет Россию в нарушении границ воздушного пространства

Ранее глава оборонного ведомства Финляндии Антти Хяккянен заявил об изменении подхода России в Балтийском море. По его утверждению, танкеры, составляющие так называемый «теневой флот», теперь якобы находятся под охраной военных судов. Министр отметил, что российское присутствие в акватории Финского залива фиксируется постоянно, однако вооруженное сопровождение судов является новой тенденцией.