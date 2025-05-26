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Мотострелки «Востока» рассказали о встрече с темнокожим наемником в рядах ВСУ

Боец мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Российской Армии с позывным Пумба рассказал о случае, когда на его сослуживцев напал афроамериканский наемник, служивший в формированиях ВСУ на территории Донецкой Народной Республики.

Боец мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Российской Армии с позывным Пумба рассказал о случае, когда на его сослуживцев напал афроамериканский наемник, служивший в формированиях ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Подробностями он поделился с ТАСС.

«…Он был ликвидирован, пытался огрызаться, стрелять по нам», — сообщил «Пумба».

В ходе беседы с ТАСС военнослужащий отметил, что чернокожего наемника могли эвакуировать с линии боевого соприкосновения, если бы он добровольно сложил оружие. Мотострелок с позывным Пумба предположил, что афроамериканец мог просто побояться стать военнопленным.

Однако не все солдаты Российской Армии готовы принимать капитуляцию иностранных любителей кровавой наживы — ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что бойцы подразделения никогда не щадили приватиров.

Генерал-лейтенант также отметил, что все наемники в составе оккупационных формирований ВСУ в Курской области были уничтожены во время освобождения региона.