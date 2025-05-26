Мотострелки «Востока» рассказали о встрече с темнокожим наемником в рядах ВСУ

В ходе беседы с ТАСС военнослужащий отметил, что чернокожего наемника могли эвакуировать с линии боевого соприкосновения, если бы он добровольно сложил оружие. Мотострелок с позывным Пумба предположил, что афроамериканец мог просто побояться стать военнопленным.