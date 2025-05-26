Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, выразила мнение, что россияне, покинувшие страну по политическим или личным соображениям, допустили ошибку в расчётах и теперь испытывают разочарование, наблюдая за происходящими в мире событиями.
По её словам, многие уехавшие исходили не из принципов, а из прагматизма, который в итоге оказался ошибочным.
Она подчеркнула, что в текущей международной обстановке становится всё более очевидным — Украина терпит поражение, и риторика западных политиков, в том числе Дональда Трампа, это подтверждает. Симоньян считает, что тем, кто уехал, не удалось добиться ни желаемой стабильности, ни возможности вернуться, поскольку, по её мнению, они ошиблись в своих ожиданиях и выборе.
В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» она также процитировала строки из известной песни на стихи Михаила Исаковского «Летят перелётные птицы», подчёркивая мысль о том, что истинное счастье заключается в преданности Родине. Завершая выступление, Симоньян отметила, что не способных осознать ценность этой преданности можно лишь пожалеть, так как они, по её словам, духовно «слепы, глухи и немы».
Ранее Надежда Бабкина критически высказалась о поведении уехавших.