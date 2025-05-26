Она подчеркнула, что в текущей международной обстановке становится всё более очевидным — Украина терпит поражение, и риторика западных политиков, в том числе Дональда Трампа, это подтверждает. Симоньян считает, что тем, кто уехал, не удалось добиться ни желаемой стабильности, ни возможности вернуться, поскольку, по её мнению, они ошиблись в своих ожиданиях и выборе.