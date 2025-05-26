«Они просчитались». Симоньян высказалась об уехавших из России

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян саркастически высказалась о гражданах, уехавших из России после начала специальной военной операции, отметив, что «забавно наблюдать за их ужасом» от невозможности вернуться.
«Они просчитались. Они же уехали не по любви, а по расчету. А по расчету нельзя, и расчет может быть неверным, и любви не случилось. Как сейчас забавно наблюдать за их ужасом. А вернуться уже не смогут. И там просчитались», — сказала Симоньян в эфире телеканала «Россия 1», участвуя в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
Симоньян вспомнила стихотворение Михаила Исаковского «Летят перелетные птицы», лейтмотивом которой является мысль, что нет большего счастья, чем служить Родине.
«А кто этого не понимает — им можно только посочувствовать, они родились слепо-глухо-немые», — резюмировала Симоньян.
Ранее актер и художественный руководитель Московского Художественного Театра им. Чехова Константин Хабенский высказался об уехавших из России после начала СВО артистах. По словам Хабенского, артисты принимали решения об отъезде, в большинстве случаев, на основе эмоций. А если они вернутся, то понимание ситуации будет другим.
В то же время спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подчеркнул, что в России не будут рады артистам, которые активно выступали против страны после отъезда и теперь захотели вернуться.