«Они просчитались». Симоньян высказалась об уехавших из России

«Они просчитались. Они же уехали не по любви, а по расчету. А по расчету нельзя, и расчет может быть неверным, и любви не случилось. Как сейчас забавно наблюдать за их ужасом. А вернуться уже не смогут. И там просчитались», — сказала Симоньян в эфире телеканала «Россия 1», участвуя в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».