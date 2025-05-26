В ЕС запросили отсрочку для подготовки торгового соглашения с США

«Хорошо поговорили с американским президентом. ЕС и США разделяют самые значимые и тесные торговые отношения в мире. Европа готова к быстрому и решительному продвижению переговоров. Чтобы достичь хорошей сделки, нам нужно время до 9 июля», — написала она в соцсети X.