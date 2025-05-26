На Западе опасаются возможного увеличения масштаба атак беспилотников на Украину

Ранее Западные СМИ сообщали об одной из самых масштабных воздушных атак, осуществлённых Вооружёнными силами Российской Федерации по территории Украины. Reuters заявлял о выпуске 367 беспилотников и ракет по украинским городам, включая Одессу, Киев и Днепропетровскую область. В то же время системы ПВО РФ отражают массированные атаки украинских дронов уже почти неделю. Только за вторую половину 25 мая был сбит 51 аппарат в пяти российских регионах. Наибольшее количество дронов уничтожено в Курской, Орловской и Тульской областях.