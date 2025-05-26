Депутат Волоцков сообщил, что выборы в Венесуэле проходят без нарушений

Парламентские и региональные выборы в Венесуэле проходят без нарушений. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Волоцков, который находится в латиноамериканской стране в составе миссии международных избирателей.
«С нашей стороны никаких замечаний либо нарушений не было выявлено. Избирательный процесс повторяет практику президентских выборов: серьезная система идентификации, защита от несанкционированного голосования, сканирование ID-карты с проверкой отпечатков пальцев», — заявил наблюдатель РИА Новости.
В то же время Волоцков добавил, что активность на выборах на этот раз ниже, чем на президентских. Однако с утра на участках фиксировались очереди.
Венесуэльцы 25 мая голосуют на парламентских и региональных выборах. Им предстоит выбрать 285 депутатов Национальной ассамблеи, 260 региональных депутатов и 24 губернаторов.
Ранее сообщалось, что кандидаты в президенты Польши высказали разные взгляды на будущее страны и ее отношение с Украиной. К слову, второй тур президентских выборов в Польше пройдет уже 1 июня.