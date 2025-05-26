Трамп потребовал от Гарварда предоставить данные об иностранных студентах

«Почему Гарвард не говорит о том, что почти 31% студентов приехали из других стран? Часть из них недружелюбны по отношению к США, не платят за образование своих студентов и не собираются этого делать. Никто нам этого не сообщил! Мы хотим знать, кто эти иностранные студенты, это разумная просьба, поскольку мы даем Гарварду миллиарды долларов, но Гарвард не очень-то общительный» — написал он.