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Трамп потребовал от Гарварда предоставить данные об иностранных студентах

Президент США Дональд Трамп потребовал от Гарвардского университета раскрыть сведения о студентах-иностранцах, обучающихся в учреждении. По его словам, треть учащихся являются резидентами недружественных стран. Об этом республиканец заявил в соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Почему Гарвард не говорит о том, что почти 31% студентов приехали из других стран? Часть из них недружелюбны по отношению к США, не платят за образование своих студентов и не собираются этого делать. Никто нам этого не сообщил! Мы хотим знать, кто эти иностранные студенты, это разумная просьба, поскольку мы даем Гарварду миллиарды долларов, но Гарвард не очень-то общительный» — написал он.

Помимо этого, хозяин Белого дома призвал Гарвард использовать 52 миллиона долларов и перестать «просить» финансовую поддержку от федерального правительства.

Напомним, 20 мая Минздрав США отозвал у Гарварда гранты на сумму около 60 миллионов долларов из-за нерешённых проблем с антисемитизмом и расовой дискриминацией. Через пару дней американские власти отозвали аккредитацию вуза по программам обмена SEVP, но федеральный судья воспрепятствовал этому решению.