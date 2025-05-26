Трамп потребовал от Гарварда предоставить данные об иностранных студентах

«Почему Гарвард не говорит о том, что почти 31% студентов приехали из других стран? Часть из них недружелюбны по отношению к США, не платят за образование своих студентов и не собираются этого делать. Никто нам этого не сообщил! Мы хотим знать, кто эти иностранные студенты, это разумная просьба, поскольку мы даем Гарварду миллиарды долларов, но Гарвард не очень-то общительный» — написал он.
Помимо этого, хозяин Белого дома призвал Гарвард использовать 52 миллиона долларов и перестать «просить» финансовую поддержку от федерального правительства.
Напомним, 20 мая Минздрав США отозвал у Гарварда гранты на сумму около 60 миллионов долларов из-за нерешённых проблем с антисемитизмом и расовой дискриминацией. Через пару дней американские власти отозвали аккредитацию вуза по программам обмена SEVP, но федеральный судья воспрепятствовал этому решению.