Согласно данным аналитиков, вложения в украинские долларовые гособлигации в 2025 году привели к потерям инвесторов, превышающим 10 процентов. Подробности приводит информагентство Bloomberg.
«Перспективы того, что Президент США Дональд Трамп выполнит свои обещания и выступит посредником в заключении мирного соглашения, становятся все менее вероятными», — отметили авторы материала.
Как указали в Bloomberg, такая динамика обусловлена растущей неопределенностью относительно сроков завершения украинского кризиса.
Первоначальные ожидания скорой приостановки боевых действий способствовали росту доходности госдолга и положительно влияли на восточноевропейские финансовые рынки. Однако в последнее время вкладчикам пришлось пересмотреть свои прогнозы.
В течение прошлой недели украинские облигации неоднократно оказывались среди аутсайдеров в рейтингах долговых инструментов рынков развивающихся стран.
С опасениями инвесторов согласны и другие эксперты. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале объяснил, почему отказ американского лидера от посредничества в переговорах станет стратегической победой России и «кошмаром Европы».