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Эксперты назвали Трампа виновным в убытках покупателей гособлигаций Украины

Согласно данным аналитиков, вложения в украинские долларовые гособлигации в 2025 году привели к потерям инвесторов, превышающим 10 процентов.

Согласно данным аналитиков, вложения в украинские долларовые гособлигации в 2025 году привели к потерям инвесторов, превышающим 10 процентов. Подробности приводит информагентство Bloomberg.

«Перспективы того, что Президент США Дональд Трамп выполнит свои обещания и выступит посредником в заключении мирного соглашения, становятся все менее вероятными», — отметили авторы материала.

Как указали в Bloomberg, такая динамика обусловлена растущей неопределенностью относительно сроков завершения украинского кризиса.

Первоначальные ожидания скорой приостановки боевых действий способствовали росту доходности госдолга и положительно влияли на восточноевропейские финансовые рынки. Однако в последнее время вкладчикам пришлось пересмотреть свои прогнозы.

В течение прошлой недели украинские облигации неоднократно оказывались среди аутсайдеров в рейтингах долговых инструментов рынков развивающихся стран.

С опасениями инвесторов согласны и другие эксперты. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале объяснил, почему отказ американского лидера от посредничества в переговорах станет стратегической победой России и «кошмаром Европы».